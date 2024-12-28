За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении в районе Волчанска за минувшие сутки россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников.
На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия российской армии неподалеку Петропавловки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг совершил 20 атак при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации. Основные наступательные усилия россияне сосредотачивали в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу.
Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении противник четыре раза атаковал неподалеку Белогоровки и в направлении Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении российская армия осуществила десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки, при этом она активно применяла бомбардировочную авиацию.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 наступательные действия агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Волкового.
Враг наступает вблизи Покровска: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово.
Оккупанты атакуют вблизи Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении россияне совершили 17 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.
Российская армия наносит штурмы на Времовском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг один раз безрезультатно пытался продвинуться вперед в районе Белогорья.
На Приднепровском направлении российские захватчики трижды атаковали украинские позиции. Однако получили жесткий отпор и понесли потери.
В Курской области за сутки агрессор совершил 23 авиационных удара, сбросив на Россию 27 КАБ. Украинским защитникам удалось отразить 22 атаки оккупационных войск.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.
На границе с Черниговской и Сумской областями российская армия с территории России активно применяет артиллерию по украинским населенным пунктам.