За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Ликвидировано более 1 600 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 декабря

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении в районе Волчанска за минувшие сутки россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия российской армии неподалеку Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 20 атак при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации. Основные наступательные усилия россияне сосредотачивали в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу.

Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении противник четыре раза атаковал неподалеку Белогоровки и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении российская армия осуществила десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки, при этом она активно применяла бомбардировочную авиацию.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 наступательные действия агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Волкового.

Враг наступает вблизи Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово.

Оккупанты атакуют вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении россияне совершили 17 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.

Российская армия наносит штурмы на Времовском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг один раз безрезультатно пытался продвинуться вперед в районе Белогорья.

На Приднепровском направлении российские захватчики трижды атаковали украинские позиции. Однако получили жесткий отпор и понесли потери.

В Курской области за сутки агрессор совершил 23 авиационных удара, сбросив на Россию 27 КАБ. Украинским защитникам удалось отразить 22 атаки оккупационных войск.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями российская армия с территории России активно применяет артиллерию по украинским населенным пунктам.