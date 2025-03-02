Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
К теме Захватчики атакуют возле Торецка и штурмуют на Покровском направлении: карта фронта 1 марта
Что происходит на фронте, по данным ISW
- Российские войска 1 марта продолжили наступательные операции вдоль украинского выступления в Курской области, но не имели продвижений. 28 февраля и 1 марта российские войска продолжали наступление на северо-запад от Суджи в районе Лебедевки и на север от Суджи в районе Малой Локни, Викторовки и Новой Сорочины.
- Россияне продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении вблизи Волчанска 28 февраля и 1 марта, но не имели подтвержденных продвижений.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись. 28 февраля и 1 марта российские войска наступали в районе Голубовки, Кондрашовки, Двуречной и Новоосиново.
- Российские войска 1 марта продолжали наступление в направлении Боровой, но не продвинулись. 28 февраля и 1 марта российские войска наступали на северо-восток от Боровой у Загрызово и Лозовой.
- Вражеские военные продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись. Российские войска наступали на север от Лимана в районе Зеленой Долины и на северо-восток в районе Нового, Новомихайловки, Ивановки и Ямполовки.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не имели успеха. Оккупанты наступали в районе Белогоровки и Верхнекаменского.
Ситуация на фронте 2 марта от Института изучения войны / Карты ISW
- Российские войска продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но не продвинулись. Оккупанты наступали к северу от Часового Яра в районе Орехово-Васильевки.
- Украинские войска продвинулись на Торецком направлении. Российские войска вели наступательные действия под самим Торецком, возле Крымского, Дачного, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки. Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись вблизи улицы Толбухина и у шахты "Центральная" в самом городе.
- Россияне продолжили наступление на Покровском направлении, но не продвинулись. Российские войска продолжали наступать вблизи Новой Полтавки, Барановки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Песчаного, Котлино, Удачного, Новоукраинки, Надиевки, Преображенки и Богдановки.
- Оккупанты продолжали наземные атаки к западу от Курахово вблизи Константинополя, Андреевки и Улаклов 28 февраля и 1 марта, но не имели подтвержденных продвижений.
- Российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки. 28 февраля и 1 марта россияне продолжали наступать вблизи Привольного, Бурлацкого, Скудного, Днепроэнергии и Ровнополя. Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, показывают, что российские силы продвинулись на юг от Бурлацкого.
- Российская армия осуществила ограниченную наземную атаку на юго-запад от Гуляйполя вблизи Чаривного 1 марта, но не имела подтвержденных продвижений.
- На Херсонском направлении россияне также пробовали наступать, но успехов не имели.
Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что украинские военные за сутки продвинулись в Торецке, а россияне давили в направлении Великой Новоселки в Донецкой области.