Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Загарбники атакують біля Торецька та штурмують на Покровському напрямку: карта фронту 1 березня

Що відбувається на фронті, за даними ISW

Російські війська 1 березня продовжили наступальні операції вздовж українського виступу в Курській області , але не мали просувань. 28 лютого та 1 березня російські війська продовжували наступ на північний захід від Суджі в районі Лебедівки та на північ від Суджі в районі Малої Локні, Вікторівки та Нової Сорочини.

, але не мали просувань. 28 лютого та 1 березня російські війська продовжували наступ на північний захід від Суджі в районі Лебедівки та на північ від Суджі в районі Малої Локні, Вікторівки та Нової Сорочини. Росіяни продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку поблизу Вовчанська 28 лютого та 1 березня, але не мали підтверджених просувань.

поблизу Вовчанська 28 лютого та 1 березня, але не мали підтверджених просувань. Окупанти продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку , але не просунулися. 28 лютого та 1 березня російські війська наступали в районі Голубівки, Кіндрашівки, Дворічної та Новоосинового.

, але не просунулися. 28 лютого та 1 березня російські війська наступали в районі Голубівки, Кіндрашівки, Дворічної та Новоосинового. Російські війська 1 березня продовжували наступ у напрямку Борової , але не просунулися. 28 лютого та 1 березня російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового та Лозової.

, але не просунулися. 28 лютого та 1 березня російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового та Лозової. Ворожі військові продовжили наступ на Лиманському напрямку , але не просунулися. Російські війська наступали на північ від Лиману в районі Зеленої Долини та на північний схід в районі Нового, Новомихайлівки, Іванівки та Ямполівки.

, але не просунулися. Російські війська наступали на північ від Лиману в районі Зеленої Долини та на північний схід в районі Нового, Новомихайлівки, Іванівки та Ямполівки. Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не мали успіху. Окупанти наступали в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Ситуація на фронті 2 березня від Інституту вивчення війні / Карти ISW

Російські війська продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру , але не просунулися. Окупанти наступали на північ від Часового Яру в районі Оріхово-Василівки.

, але не просунулися. Окупанти наступали на північ від Часового Яру в районі Оріхово-Василівки. Українські війська просунулися на Торецькому напрямку . Російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком, біля Кримського, Дачного, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися поблизу вулиці Толбухіна та біля шахти "Центральна" у самому місті.

. Російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком, біля Кримського, Дачного, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися поблизу вулиці Толбухіна та біля шахти "Центральна" у самому місті. Росіяни продовжили наступ на Покровському напрямку , але не просунулися. Російські війська продовжували наступати поблизу Нової Полтавки, Баранівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки, Надіївки, Преображенки та Богданівки.

, але не просунулися. Російські війська продовжували наступати поблизу Нової Полтавки, Баранівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки, Надіївки, Преображенки та Богданівки. Окупанти продовжували наземні атаки на захід від Курахового поблизу Костянтинополя, Андріївки та Улаклів 28 лютого та 1 березня, але не мали підтверджених просувань.

поблизу Костянтинополя, Андріївки та Улаклів 28 лютого та 1 березня, але не мали підтверджених просувань. Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки . 28 лютого та 1 березня росіяни продовжували наступати поблизу Привільного, Бурлацького, Скудного, Дніпроенергії та Рівнополя. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, показують, що російські сили просунулися на південь від Бурлацького.

. 28 лютого та 1 березня росіяни продовжували наступати поблизу Привільного, Бурлацького, Скудного, Дніпроенергії та Рівнополя. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, показують, що російські сили просунулися на південь від Бурлацького. Російська армія здійснила обмежену наземну атаку на південний захід від Гуляйполя поблизу Чарівного 1 березня, але не мала підтверджених просувань.

поблизу Чарівного 1 березня, але не мала підтверджених просувань. На Херсонському напрямку росіяни також пробували наступати, але успіхів не мали.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що українські військові за добу просунулися у Торецьку, а росіяни тиснули у напрямку Великої Новосілки в Донецькій області.