И ВСУ, и оккупанты продвинулись в направлении Константиновка – Дружковка: обзор и карты фронта ISW
- На фронте продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими войсками в тактическом районе Константиновка – Дружковка, где обе стороны имели продвижение.
- Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, но не достигли подтвержденного прогресса.
На фронте продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Зафиксировано продвижение как ВСУ, так и врага в тактическом районе Константиновка –Дружковка в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 5 февраля 2026 года.
Какая ситуация сложилась на фронте сейчас?
- 5 февраля российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Константиновки и Кондратовки, а также к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки.
- Россияне продолжили наступление на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Российские войска наступали в районе Графского, Прилипки, Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов и в направлении Симиновки.
- 4 и 5 февраля российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты атаковали вблизи самого Купянска, к северу от Купянска в направлении Кондрашовки, а также у Петропавловки, Подола, Песчаного и Новоосиново.
- 5 февраля россияне продолжили наступление в направлении Боровой, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 4 и 5 февраля российские войска атаковали вблизи самого Лимана, а также вблизи Новоселовки, Ставок, Дробышево, Заречного, Закитного, Дроновки, Закитного, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Кривой Луки, Николаевки, Никифоровки, Федоровки Второй, Дибровы, Васюковки и Рай-Александровки.
- Как украинские, так и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 февраля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в центральной части Иванополья (к юго-востоку от Константиновки). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 февраля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на востоке Иванополья.
Какая ситуация на фронте сложилась на 6 февраля / Карты ISW
Кстати, военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире 24 Канала, что россияне пытаются захватить Константиновку, ведя интенсивные бои на юго-восточных окраинах города. Эксперт отметил, что давление на Константиновку со стороны врага будет наращиваться ежедневно для того, чтобы взять под контроль этот населенный пункт.
- 5 февраля российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса, Вольного и Торецкого.
- Россияне продолжили наступление на Покровском направлении, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали под самым Покровском, у Гришиного, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Новоподгороднего и Сергеевки 4 и 5 февраля.
- Также продвижений на фронте оккупанты не имели на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, а также на западе Запорожской области и в Херсонской области.
Что еще известно об изменениях на фронте?
Аналитики DeepState в обновлении карты на 6 февраля рассказали, что враг оккупировал Дегтярное в Харьковской области. Также враг продвинулся вблизи Грабовского, Милаевки на Сумщине и Никифоровки в Донецкой области.
В американском Институте изучения войны заявили, что российские войска усиливают свою кампанию в районе Константиновка – Дружковка, пытаясь применить тактику, которую успешно используют в Покровске. Так, россияне наносят удары по транспортной инфраструктуре и пытаются уничтожить операторов беспилотников, чтобы ослабить оборону Украины.
Интересно, что журналисты The New York Times писали, что Донецкая область остается политическим и военным приоритетом Путина. В частности, захват всей Донетчины помог бы российскому диктатору сформировать нарратив о так называемой "победе" его страны в войне.