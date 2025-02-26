26 февраля, 08:34
ВСУ продвинулись на Купянском направлении, россияне – в Курской области: обзор фронта от ISW
Украинские силы имели успех на Купянском направлениях фронта. В то же время враг продвинулся в Курской области, а также вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
К теме Где на карте расположена Успеновка, откуда ВСУ вытеснили россиян
Какова ситуация на фронте 16 февраля, по оценкам ISW
- Российские войска недавно продвинулись в Курской области. Бои продолжались к северо-западу от Суджи возле Погребков, Орловки, Новой Сорочины, Старой Сорочины и Лебедевки. Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центре Погребков.
- 25 февраля российские войска продолжали наступательные действия у международной границы в Сумской области, но не имели никакого подтвержденного продвижения. Бои продолжались возле Новенького и Басовки.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвигались. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска.
- Украинские и российские силы недавно продвинулись на Купянском направлении. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные операции в районе Двуречной, Петропавловки и Степной Новоселовки. Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на запад от трассы Р-79 Двуречная – Купянск на северо-восток от Западного.
- Российские войска продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но подтвержденных продвижений не сделали. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные действия в районе Загрызово и Новой Кругляковки, а также в направлении Андреевки и в районе Надежды.
- Россияне недавно продвинулись на Лиманском направлении. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные действия в районе Новолюбовки, Ямполовки, Зеленой Долины, Нового, Катериновки, Дубравы и в районе Серебрянского леса.
Ситуация на фронте по состоянию на 26 февраля / Карты ISW
- 25 февраля российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные операции в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
- Россияне продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтвержденных продвижений не сделали. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные действия в районе самого Часового Яра и на юг возле Ступочек.
- Оккупанты продолжили наступление на Торецком направлении, но не продвинулись. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные операции у самого Торецка и в районе Крымского.
- 25 февраля российские войска продолжили наступление на Покровском направлении, но не продвинулись. Российские войска вели наступательные действия под самым Покровском, у Тарасовки и Водяного Второго, Луча, в районе Надиевки, Преображенки, Запорожье, Леонтовичей, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Троицкого.
- Россияне продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. 24 и 25 февраля российские войска продолжали наступление к западу от Курахово в районе Андреевки, Константинополя, Улаклы и Алексеевки.
- Недавно российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки. Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Скудного и Днепроэнергии, у Бурлацкого, Привольного и Новополя.
- 25 февраля оккупанты продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не имели ни одного подтвержденного наступления. Российские войска наступали на северо-запад от Работино в районе Каменского, Малых Щербаков и Пятихаток.
- На Херсонском направлении оккупанты вели наступательные действия, но не продвинулись.
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что ВСУ имели продвижение на Купянском направлении. В то же время враг продвинулся на Курском и Лиманском направлениях, а также вблизи Большой Новоселки.