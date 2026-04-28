Россия безуспешно давит на фронте, пока ВСУ контратакуют: обзор фронта и карты ISW
- Аналитики ISW сообщают, что 27 апреля не было подтверждено продвижение одной из сторон на фронте, но бои продолжались на нескольких направлениях.
- Российские войска атаковали в Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской, но украинские силы успешно контратаковали.
Аналитики Института изучения войны заявили, что ни украинская, ни российская сторона не подтвердили своего продвижения на фронте 27 апреля. Все же бои шли на нескольких направлениях.
Об этом говорится в отчете ISW.
Что изменилось на фронте?
Аналитики сообщили, что на Сумской области российские войска атаковать на север, северный и юго-восток от самых Сум. Российское командование заявило, о якобы взятии Таратутино, одновременно ВСУ контратаковали возле него.
Бои 27 апреля продолжались на севере Харьковской области. В направлении Бударки – Землянки оккупанты пытались прорвать оборону мотоштурмом. Украинские силы отбили их попытки и взяли одного военного в плен, передает ISW.
В направлении Большого Бурлука наземную активность не зафиксировали, а вот у Боровой Россия ограниченно атаковала. Враг не продвинулся, ведь Украина контратаковала.
Ситуация на фронте / Карты ISW
По данным аналитиков, оккупанты инфильтровались вблизи Славянска, что на Донецкой области. Геолокационные данные свидетельствуют, что россияне якобы подняли флаг в двух частях Озерного. Миссия инфильтрации состоялась и на Покровском направлении, а украинские бойцы атаковали их позиции у Родинского.
Также российская армия без успеха атаковала в районах Константиновка-Дружковка, Доброполье, Новопавловки и Александровки.
Российская армия продолжает давить на Гуляйпольском направлении, но не продвинулась. Там Силы обороны осуществили ограниченные контратаки. Похожая ситуация с вражескими атаками на Херсонской области.
Бои сторон на фронте / Карты ISW
В Силах обороны Юга рассказали, что российская армия усиливает присутствие на Херсонщине, в частности в районах Скадовска и Озерного. Часть сил враг перебрасывает из Курской области России. Вероятно, оккупанты готовятся активизировать штурмы в районе островной зоны Днепра.
Килзона на фронте растет и уже достигает около 10 – 20 километров. Военные говорят, что передвигаться там почти невозможно. Много мин и дронов создают риски и трудности даже для техники и НРК.