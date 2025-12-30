ВСУ продвинулись на 3 направлениях, враг – в Донецкой и Запорожской областях: отчет и карты фронта ISW

Украинские войска имели продвижение на 3 направлениях фронта. В то же время россиянам удалось частично достичь успеха на нескольких отрезках фронта в Донецкой и Запорожской областях.

Какая ситуация сложилась на фронте на 30 декабря?

29 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Константиновки, Андреевки, Алексеевки, Варачино, в направлении Кондратовки, возле Яблоновки и Грабовского.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Константиновки, Андреевки, Алексеевки, Варачино, в направлении Кондратовки, возле Яблоновки и Грабовского. Российские военные продолжали проникать на север Харьковской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики атаковали вблизи Прилепки, Волчанских хуторов, Старицы, Вильчи, Волчанска, Избицкого и Лимана, а также в направлении Графского.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Захватчики атаковали вблизи Прилепки, Волчанских хуторов, Старицы, Вильчи, Волчанска, Избицкого и Лимана, а также в направлении Графского. 28 и 29 декабря россияне атаковали к востоку от Великого Бурлука вблизи Мелового и в направлении Хатнего и Григорьевки, а также на юго-восток от Большого Бурлука вблизи Двуречанского, но не продвинулись вперед.

вблизи Мелового и в направлении Хатнего и Григорьевки, а также на юго-восток от Большого Бурлука вблизи Двуречанского, но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Купянска, Малой Шапковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Купянска-Узлового, Болдировки, Пристина и Благодатовки.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Купянска, Малой Шапковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Купянска-Узлового, Болдировки, Пристина и Благодатовки. 29 декабря россияне продолжили наступательные операции в Боровой , но подтвержденного прогресса не достигли. Также оккупанты не имели прогресса на Славянско-Лиманском направлении.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Также оккупанты не имели прогресса на Украинские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 декабря, показывают, как российские войска обстреляли украинское транспортное средство в восточном Свято-Покровском (к югу от Северска) во время недавнего украинского механизированного штурма населенного пункта.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 30 декабря / Карты ISW

Россияне продолжили наступательные операции на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали возле Константиновки, Миньковки, Александро-Шультино, Клебан-Быка, Щербиновки и Плещеевки, Берестка, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра и Софиевки

но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали возле Константиновки, Миньковки, Александро-Шультино, Клебан-Быка, Щербиновки и Плещеевки, Берестка, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра и Софиевки Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 декабря, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Новое Шахово (к востоку от Доброполья). Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 декабря, показывают, как украинские войска отражают российское механизированное наступление к северо-западу от Бойковки (к юго-востоку от Доброполья), что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этом районе.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 декабря, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Новое Шахово (к востоку от Доброполья). Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 декабря, показывают, как украинские войска отражают российское механизированное наступление к северо-западу от Бойковки (к юго-востоку от Доброполья), что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этом районе. Российская армия недавно продвинулась на Покровском направлении. Оккупанты продвинулись к Донецкой железной дороге в Родинском (к северу от Покровска) и вдоль дороги O0525 к юго-востоку от Гришина (к северо-западу от Покровска).

Оккупанты продвинулись к Донецкой железной дороге в Родинском (к северу от Покровска) и вдоль дороги O0525 к юго-востоку от Гришина (к северо-западу от Покровска). Украинские войска недавно продвинулись в Александровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в северной части Александрограда (к юго-востоку от Александровки).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в северной части Александрограда (к юго-востоку от Александровки). ВСУ недавно продвинулись в направлении Гуляйполя. Геолокационные кадры, опубликованные 29 декабря, показывают, как российские войска отражают украинское механизированное наступление к востоку от автомагистрали Т-0401 Покровское – Гуляйполе между Добропольем (к северу от Гуляйполя) и Прилуками (к югу от Доброполья) в направлении Сладкого (к северо-востоку от Гуляйполя), что свидетельствует, что украинские войска недавно продвинулись в этом районе.

Кстати, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил в интервью 24 Каналу, что ситуация в направлении Гуляйполя стабилизировалась, а украинские защитники держат оборону. Генерал добавил, что сейчас на этом направлении уже месяц враг не имеет никаких преимуществ.

Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 27 декабря, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в западной части Степногорска (к западу от Орехова) и на северо-восток от населенного пункта.

Геолокационные видеозаписи, опубликованы 27 декабря, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в западной части Степногорска (к западу от Орехова) и на северо-восток от населенного пункта. 29 декабря российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

