Ключевые пункты отчета ISW о событиях войны в Украине и России передает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW

В Курской области продолжаются бои, но ISW не нашли подтвержденных изменений линии фронта. Однако отмечается, что украинские войска контратаковали в районе Новоивановки и Дарьино, что юго-восточнее Коренево.

На Харьковском направлении враг продолжил попытки наступления, однако успеха не достиг. Российские военкоры утверждали, что оккупанты имели продвижение в Волчанске, однако Институт не имеет никаких подтверждений этому. Также враг писал, что украинские силы якобы пытались провести контратаки в Волчанске и вблизи Старицы.

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Юрий Бутусов сообщил, что украинские силы не дали российскому катеру пересечь реку Оскол у Новомлынска. Часть российских военкоров также недавно признали, что украинские силы недавно вернули утраченные позиции в Новомлынске.

Враг пытался продвигаться вблизи Часового Яра, но безуспешно.

На Торецком направлении оккупантами удалось незначительно продвинуться в самом городе Торецк. Россияне незначительно продвинулись по улицам Шахтеров и Гайдара на южной окраине микрорайона Забалка на юге Торецка. Спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что недавно ВСУ провели механизированную контратаку в районе Нелеповки (к югу от Торецка) и ликвидировали позиции россиян.

Российские войска недавно продвинулись на юг и юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры за 5 декабря свидетельствуют, что враг оккупировал Новопустинку (на юго-запад от Покровска) и продвинулся к южной окраине Шевченково (к югу от Покровска). Оккупанты хотят обойти Шевченково с востока, продвигаясь вдоль железнодорожной линии, используя небольшие подразделения.

На Кураховском направлении российская армия достигла тактических успехов. Враг продвинулся в полях к юго-востоку от Курахово. Войска врага, вероятно, захватили Старые Терны.

Также врагу удалось продвинуться на северо-запад от Угледара в полях к северу от Успеновки. Оккупанты, вероятно, захватили Сухие Яры и Константинопольское, что на северо-запад от города.

Вражеские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но не достигли никакого успеха. Российское военное командование рассматривает возможность перебросить российские войска на север от реки Сухие Яры, чтобы попытаться захватить Великую Новоселку.

Российские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области в районе Новоданиловки (к северу от Работино), но без продвижений. Также без продвижений и на Днепровском направлении.