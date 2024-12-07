Ключові пункти звіту ISW щодо подій війни в Україні та Росії передає 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW

У Курській області продовжують тривати бої, але ISW не знайшли підтверджених змін лінії фронту. Проте зазначається, що українські війська контратакували в районі Новоіванівки та Дар'їно, що південно-східніше Кореневого.

На Харківському напрямку ворог продовжив спроби наступу, однак успіху не досяг. Російські воєнкори стверджували, що окупанти мали просування у Вовчанську, однак Інститут не має жодних підтверджень цьому. Також ворог писав, що українські сили нібито намагалися провести контратаки у Вовчанську та поблизу Стариці.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. Юрій Бутусов повідомив, що українські сили не дали російському катеру перетнути річку Оскіл біля Новомлинська. Частина російських воєнкорів також нещодавно визнали, що українські сили нещодавно повернули втрачені позиції в Новомлинську.

Ворог намагався просуватися поблизу Часового Яру, проте безуспішно.

На Торецькому напрямку окупантами вдалося незначно просунутися у самому місті Торецьк. Росіяни незначно просунулися вулицями Шахтарів і Гайдара на південній околиці мікрорайону Забалка на півдні Торецька. Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що нещодавно ЗСУ провели механізовану контратаку в районі Неліпівки (на південь від Торецька) і ліквідували позиції росіян.

Російські війська нещодавно просунулися на південь і південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри за 5 грудня свідчать, що ворог окупував Новопустинку (на південний захід від Покровська) і просунувся до південної околиці Шевченкового (на південь від Покровська). Окупанти хочуть обійти Шевченкове зі сходу, просуваючись уздовж залізничної лінії, використовуючи невеликі підрозділи.

На Курахівському напрямку російська армія досягла тактичних успіхів. Ворог просунувся у полях на південний схід від Курахового. Війська ворога, ймовірно, захопили Старі Терни.

Також ворогу вдалося просунутися на північний захід від Вугледара в полях на північ від Успенівки. Окупанти, ймовірно, захопили Сухі Яри і Костятинопольське, що на північний захід від міста.

Ворожі війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не досягли жодного успіху. Російське військове командування розглядає можливість перекинути російські війська на північ від річки Сухі Яри, щоб спробувати захопити Велику Новосілку.

Російські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізькій області в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного), але без просувань. Також само без просувань і на Дніпровському напрямку.