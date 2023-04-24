Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, россиянам следует быть осторожнее.
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У врага настроение будет "праздничное"
Олег Жданов отметил, что у Кирилла Буданова хорошее чувство юмора. Он уже второй раз сеет панику в России.
В частности, в прошлый раз во время интервью позади него висела карта России, раскрашенная в разные цвета.
Там были обозначены какие-то субъекты международного права или субъекты из состава России, но немного отличались от тех, которые есть сегодня,
– вспомнил он.
По его словам, Буданов выбрал карту Москвы не просто так.
"Это намек на майские праздники. 1 мая, 9 мая – это сакральные даты, которые они будут отмечать", – отметил военный эксперт.
Так что вполне вероятно, что и у нашей разведки есть планы на эти дни.
Украина от своего не откажется
Кирилл Буданов заявил, что единственный вариант, который устроит Украину – выход на территории 1991-го года. Также он добавил, что сейчас мы приближаемся к знаковому сражению.
Если он так говорит, то у него для этого есть основания,
– убежден Олег Жданов.
Он подчеркнул, что глава ГУР не будет говорить публично о тех вещах, в которых будет сам не уверен.
"Дело в том, что у нас нет другого выхода. Россия не идет ни на какие переговоры, ни на уступки", – отметил он.
Поэтому Украина и дальше будет стоять на своем и добиваться возвращения территорий, признанных украинскими всем миром.
9 мая: главные новости
- Россияне в этом году не так вдохновлены, как обычно, в вопросах проведения парадов к 9 мая. В частности, традиционные мероприятия отменили в Курской и Белгородской областях.
- Несмотря на это, в Кремле все же решили рискнуть и провести традиционный парад ко "дню победы" в Москве.
- В этом году парад в Москве пройдет даже с одним иностранным гостем. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует в ближайшее время приехать в Россию.