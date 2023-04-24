Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, россиянам следует быть осторожнее.

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У врага настроение будет "праздничное"

Олег Жданов отметил, что у Кирилла Буданова хорошее чувство юмора. Он уже второй раз сеет панику в России.

В частности, в прошлый раз во время интервью позади него висела карта России, раскрашенная в разные цвета.

Там были обозначены какие-то субъекты международного права или субъекты из состава России, но немного отличались от тех, которые есть сегодня,

– вспомнил он.

По его словам, Буданов выбрал карту Москвы не просто так.

"Это намек на майские праздники. 1 мая, 9 мая – это сакральные даты, которые они будут отмечать", – отметил военный эксперт.

Так что вполне вероятно, что и у нашей разведки есть планы на эти дни.

Украина от своего не откажется

Кирилл Буданов заявил, что единственный вариант, который устроит Украину – выход на территории 1991-го года. Также он добавил, что сейчас мы приближаемся к знаковому сражению.

Если он так говорит, то у него для этого есть основания,

– убежден Олег Жданов.

Он подчеркнул, что глава ГУР не будет говорить публично о тех вещах, в которых будет сам не уверен.

"Дело в том, что у нас нет другого выхода. Россия не идет ни на какие переговоры, ни на уступки", – отметил он.

Поэтому Украина и дальше будет стоять на своем и добиваться возвращения территорий, признанных украинскими всем миром.

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