Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росіянам варто бути обережнішими.
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У ворога настрій буде "святковий"
Олег Жданов зазначив, що у Кирила Буданова хороше почуття гумору. Він вже вдруге сіє паніку у Росії.
Зокрема, минулого разу під час інтерв'ю позаду нього висіла карта Росії, розфарбована в різні кольори.
Там були позначені якісь суб'єкти міжнародного права чи суб'єкти зі складу Росії, але трошки відрізнялися від тих, які є сьогодні,
– пригадав він.
За його словами, Буданов обрав карту Москви не просто так.
"Це натяк на травневі свята. 1 травня, 9 травня – це сакральні дати, які вони будуть відзначати", – зауважив військовий експерт.
Тож цілком імовірно, що і в нашої розвідки є плани на ці дні.
Україна від свого не відмовиться
Кирило Буданов заявив, що єдиний варіант, який влаштує Україну – це вихід на території 1991-го року. Також він додав, що наразі ми наближаємося до знакової битви.
Якщо він так говорить, то в нього для цього є підстави,
– переконаний Олег Жданов.
Він наголосив, що голова ГУР не буде говорити публічно про ті речі, в яких буде сам не впевнений.
"Річ у тому, що у нас немає іншого виходу. Росія не йде ні на які перемовини, ні на поступки", – зазначив він.
Тож Україна і далі буде стояти на своєму та досягати повернення територій, які визнані українськими усім світом.
9 травня: головні новини
- Росіяни цьогоріч не такі натхненні, як зазвичай, у питаннях проведення парадів до 9 травня. Зокрема, традиційні заходи скасували Курській та Бєлгородській областях.
- Попри це у Кремлі все ж вирішили ризикнути й провести традиційний парад до "дня пабєди" у Москві.
- Цьогоріч парад у Москві пройде навіть із одним іноземним гостем. Президент Киргизстану Садир Жапаров планує найближчим часом приїхати в Росію.