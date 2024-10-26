В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, какую роль играет оборона Селидово и может ли она оттянуть битву за Покровск.

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Какая роль Селидово в обороне Покровска

Оборона Селидово заставляет врага стягивать значительные силы и может остановить российские войска на этом направлении, чтобы не дать развить наступательные действия в сторону Покровска через фронтальные удары, которые россияне планировали наносить.

Обратите внимание! Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что Селидовский гарнизон удерживает россиян от разворота с юга на Покровск и с запада на Курахово.

После того как украинские силы заблокировали все попытки российских войск продвинуться в районе Гродовки и Новогродовки, российские войска пошли фланговыми атаками, пытаясь привлечь тактику так называемых клещей и фактически атаковать Покровск с северного и южного флангов.

Наступление россиян на Покровском направлении: смотрите на карте

Действия, которые сейчас происходят в Селидово, это комплексная оборонительная операция на этом фланге с целью уменьшения потенциала врага, истощения его сил и средств, нанесения потерь и прекращения продвижения на Покровском направлении.

Сейчас Силы обороны продолжают проводить эту операцию сдерживания. Это сложно. На некоторых участках сказывается истощенность наших подразделений. Это надо констатировать и поэтому враг имеет определенные успехи,

– сказал Мусиенко.

Однако в целом, если смотреть в оперативно-стратегическом понимании этой ситуации, то ВСУ делают все для того, чтобы защищать Покровское направление, и откладывать битву за Покровск.

Наши воины пытаются сделать так, чтобы она (битва за Покровск – 24 Канал) вообще не состоялось в этом году,

– добавил военный эксперт.

К слову, по мнению аналитиков Института изучения войны, концентрация российских войск в районе Селидово замедляет возможную оккупацию Покровска.