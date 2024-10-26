В етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, яку роль відіграє оборона Селидового та чи може вона відтягнути битву за Покровськ.

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Яка роль Селидового в обороні Покровська

Оборона Селидового змушує ворога стягувати значні сили й може зупинити російські війська на цьому напрямку, щоб не дати розвинути наступальні дії в бік Покровська через фронтальні удари, які росіяни планували завдавати.

Зверніть увагу! Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що Селидовський гарнізон утримує росіян від розвороту з півдня на Покровськ та з заходу на Курахове.

Після того, як українські сили заблокували всі спроби російських військ просунутися в районі Гродівки й Новогродівки, російські війська пішли фланговими атаками, намагаючись залучити тактику так званих кліщів й фактично атакувати Покровськ з північного і південного флангів.

Наступ росіян на Покровському напрямку: дивіться на карті

Дії, які зараз відбуваються в Селидовому, це комплексна оборонна операція на цьому фланзі з метою зменшення потенціалу ворога, виснаження його сил і засобів, завдання втрат й припинення просування на Покровському напрямку.

Зараз Сили оборони продовжують проводити цю операцію стримування. Це складно. На деяких ділянках дається взнаки виснаженість наших підрозділів. Це треба констатувати й тому ворог має певні успіхи,

– мовив Мусієнко.

Однак загалом, якщо дивитися в оперативно-стратегічному розумінні цієї ситуації, то ЗСУ роблять все для того, щоб захищати Покровський напрямок, й відтерміновувати битву за Покровськ.

Наші воїни намагаються зробити так, щоб вона (битва за Покровськ – 24 Канал) взагалі не відбулося цього року,

– додав військовий експерт.

До слова, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, концентрація російських військ у районі Селидового уповільнює можливу окупацію Покровська.