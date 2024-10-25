Чому важливо утримувати Селидове та до яких наслідків може призвести його втрата, сказав 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що райцентр – Покровськ залишається оперативною ціллю для Кремля на цій ділянці фронту.

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Ситуація біля Селидового

Зараз Селидове відіграє роль опорного пункту. У місті є і шахти, й багатоповерхові райони, тому ворога можна тримати. Селидовський гарнізон утримує росіян від розвороту з півдня на Покровськ та з заходу на Курахове.

Українські сили зазнають серйозних ударів, їм треба допомагати й чим швидше, тим краще. Нам не можна втратити Селидове й випустити росіян з цього напрямку, адже інакше вони розвернуться,

– наголосив Світан.

Росіяни кинули усі боєздатні резерви на Селидове, розуміючи його важливість. Адже у разі захоплення населеного пункту ворог зможе розвивати ще один наступальний напрямок в бік Покровська.

Важливо! У Нацгвардії України повідомили, що росіяни кидають велику кількість своєї піхоти у напрямку Селидового.

"У них ще достатня кількість резервів для того, аби розвернутися з півдня на Покровськ й зрізати так звану Курахівську кишеню. Я думаю, що командири оперативного рівня ухвалять правильне рішення щодо цього напрямку", – мовив військовий експерт.

Наступ росіян у районі Селидового: дивіться на карті

До слова, аналітики ISW припускають, що росіяни найближчим часом можуть захопити Селидове, але навряд чи зможуть окупувати Покровськ. Адже противник виснажить свої сили, що суттєво уповільнить ймовірну окупацію Покровська.

