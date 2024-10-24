Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що висока інтенсивність боїв пов'язана з дедлайнами щодо захоплення Покровська, щоб все ж таки виконати наказ Владіміра Путіна з повної окупації Донецької області.

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Чому тиск на Покровськ такий інтенсивний

На Покровському напрямку ворог постійно намагається перетворити ситуацію з тактичних просувань в оперативні чи навіть в стратегічні. Втім, противник не має результатів, завдяки яким Росія могла б заявити, що її армія повністю перехопила ініціативу на лінії фронту.

Де наступають росіяни на Покровському напрямку: дивіться на карті

Росія вибрала Покровський напрямок як той, який в інформаційному й політичному плані можна буде розкрутити, як стратегічну перемогу, чи оправдання та обґрунтування величезних втрат.

Втрати неспівмірні. Як працює логіка Путіна і російських генералів – якщо мета досягнута, то це означає, що військова операція проведена ефективно. Їм байдуже, що задля захоплення населеного пункту з трьох хат вони втратили 100 солдатів,

– зазначив Тимочко.

За його словами, такий підхід дає окупантам можливість максимально тиснути на Збройні Сили. Проте на оперативно-стратегічному рівні ворог не досягнув цілей та не виконав завдань.

Важливо! Військовий експерт Олег Жданов сказав, що на Покровському напрямку росіяни зіштовхуються з труднощами через географічні особливості місцевості та нестачу резервів для підсилення.

Від чого надалі залежатиме ситуація

Курахове, Селидове й Покровськ – одна лінія наступу ворога. Окрім прямого наступу на Селидове, ворог намагається обійти його з флангів. Аналогічна ситуація з Кураховим – противник не тільки атакує місто, а також намагається вийти в район Курахівського водосховища.

Тривають бої за населені пункти навколо Вугледару. Росіяни намагатимуться розв'язати питання на Времівському напрямку,

– мовив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Надалі на ситуацію на цьому відтінку фронту впливатиме низка чинників. Зокрема, інтенсивність боїв в районі Часового Яру, у районі Торецька, на півночі Харківщини та на Куп'янському напрямку. Адже всі ці напрямки є єдиним фронтом й взаємопов'язані.

До слова, в Інституту вивчення війни вважають, що концентрація росіян на Селидовому суттєво уповільнює ймовірну окупацію Покровська.