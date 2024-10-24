Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что высокая интенсивность боев связана с дедлайнами по захвату Покровска, чтобы все же выполнить приказ Владимира Путина по полной оккупации Донецкой области.

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Почему давление на Покровск такое интенсивное

На Покровском направлении враг постоянно пытается превратить ситуацию с тактических продвижений в оперативные или даже в стратегические. Впрочем, противник не имеет результатов, благодаря которым Россия могла бы заявить, что ее армия полностью перехватила инициативу на линии фронта.

Где наступают россияне на Покровском направлении: смотрите на карте

Россия выбрала Покровское направление как то, которое в информационном и политическом плане можно будет раскрутить, как стратегическую победу, или оправдание и обоснование огромных потерь.

Потери несоизмеримы. Как работает логика Путина и российских генералов – если цель достигнута, то это означает, что военная операция проведена эффективно. Им безразлично, что для захвата населенного пункта из трех домов они потеряли 100 солдат,

– отметил Тимочко.

По его словам, такой подход дает оккупантам возможность максимально давить на Вооруженные Силы. Однако на оперативно-стратегическом уровне враг не достиг целей и не выполнил задач.

Важно! Военный эксперт Олег Жданов сказал, что на Покровском направлении россияне сталкиваются с трудностями из-за географических особенностей местности и недостатка резервов для усиления.

От чего в дальнейшем будет зависеть ситуация

Курахово, Селидово и Покровск – одна линия наступления врага. Кроме прямого наступления на Селидово, враг пытается обойти его с флангов. Аналогичная ситуация с Курахово – противник не только атакует город, а также пытается выйти в район Кураховского водохранилища.

Продолжаются бои за населенные пункты вокруг Угледара. Россияне будут пытаться решить вопрос на Времовском направлении,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

В дальнейшем на ситуацию на этом оттенке фронта будет влиять ряд факторов. В частности, интенсивность боев в районе Часового Яра, в районе Торецка, на севере Харьковщины и на Купянском направлении. Ведь все эти направления являются единым фронтом и взаимосвязаны.

К слову, в Институте изучения войны считают, что концентрация россиян на Селидово существенно замедляет вероятную оккупацию Покровска.