Весь сектор находится в активных боевых операциях. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что на других направлениях обстрелы также есть, но все силы врага сосредоточены на Селидово.

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Какая ситуация в городе

"Сейчас это самое горячее направление, ведь напрямую взять Покровск враг не мог. Украина создала мощные укрепрайоны, а удары с флангов заставили противника переходить на Селидово", – рассказал Николай Маломуж.

Оккупанты хотят захватить город. Это важно и с военной точки зрения, и с политической. После этого они продолжат движение вперед, чтобы прорвать фланг и начать новые наступательные операции. Так смогут обойти Покровск и создать угрозу с флангов.

Ситуация возле Селидово: смотрите на карте

"Сейчас в городе идут бои на центральных улицах между врагом, который преобладает в живой силе. Перед тем применялись ракетные системы, артиллерия, минометы и периодически удары КАБами", – добавил генерал армии.

После огневого воздействия, враг начинает операцию, идет бой за каждый дом. Также движется с флангов, чтобы наших военных загнать в окружение или полуокружение. Сейчас Украина готовит ряд контрмер.

Приказа о выходе из Селидово нет. Недавно в этом районе был Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Поэтому стоит ждать новых подходов к обороне города.