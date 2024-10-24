Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни. Просуваючись на північний захід від Цукуриного, ворог також мав територіальні здобутки у Гірнику (на південний схід від Селидового), хоча ISW поки що не знайшов підтвердження цим заявам.

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Концентрація росіян на Селидовому уповільнює можливе захоплення Покровська

Зазначається, що успіх ворога в Селидовому та його околицях відбувся за рахунок здатності росіян підтримувати масштабний наступ безпосередньо на Покровськ, як визначену раніше оперативну мету.

Оприлюднені 22 і 23 жовтня геолокаційні відеозаписи демонструють просування російських військ уздовж вулиці Східна на північному сході міста, а також на північ уздовж вулиць Берегової та Захисників на сході міста у напрямку до його центру.

Оприлюднені 23 жовтня геолокаційні кадри також свідчать, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус "Донецької народної республіки") захопили Ізмайлівку (на південний схід від Селидового).

А опубліковані 23 жовтня додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що армія Росії також просунулася на північно-східну околицю Новоселидівки (на захід від Ізмайлівки та на південь від Селидового) і в поля на північний захід від Цукуриного (також на південь від Селидового, але на північ від району Ізмайлівка-Новоселидівка).

Російські ЗМІ повідомили, що війська агресора просунулися на північ Селидового та досягли околиць Вишневого (на захід від міста) по трасі С05091.

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Концентрація росіян на Селидовому уповільнює можливе захоплення Покровська / ISW

У звіті зазначається, що просування російських військ до Селидового, а також територіальні здобутки на південь і північ від міста, можуть незабаром змусити Сили оборони вивести свої сили з цього району, щоб не опинитися в пастці у котлі, що руйнується.

Водночас, зазначають в ISW, українські війська, схоже, взяли на себе зобов'язання надійно обороняти це місто і суттєво затримали просування російських військ відтоді, як війська Росії уперше почали наступати на населений пункт приблизно у серпні 2024 року.

"Селидове не є оперативною метою Росії на цій ділянці фронту, і рішення України захищати населений пункт, ймовірно, закріпило відносно великий контингент російських військ на південному фланзі Покровська, який є першочерговою та оперативно значущою ціллю Росії в цьому районі", – йдеться у звіті.

Як зазначили у Генштабі, окупанти інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня 23 жовтня вони здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Станом на 22:00 наші воїни вже відбили 29 атак, а ще 8 боєзіткнень – тоді тривали. У Генштабі назвали ситуацію на цьому напрямку "складною, проте контрольованою".