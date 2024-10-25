Почему важно удерживать Селидово и к каким последствиям может привести его потеря, сказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что райцентр – Покровск остается оперативной целью для Кремля на этом участке фронта.

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Ситуация возле Селидово

Сейчас Селидово играет роль опорного пункта. В городе есть и шахты, и многоэтажные районы, поэтому врага можно держать. Селидовский гарнизон удерживает россиян от разворота с юга на Покровск и с запада на Курахово.

Украинские силы подвергаются серьезным ударам, им надо помогать и чем быстрее, тем лучше. Нам нельзя потерять Селидово и выпустить россиян с этого направления, ведь иначе они развернутся,

– подчеркнул Свитан.

Россияне бросили все боеспособные резервы на Селидово, понимая его важность. Ведь в случае захвата населенного пункта враг сможет развивать еще одно наступательное направление в сторону Покровска.

Важно! В Нацгвардии Украины сообщили, что россияне бросают большое количество своей пехоты в направлении Селидово.

"У них еще достаточное количество резервов для того, чтобы развернуться с юга на Покровск и срезать так называемый Кураховский карман. Я думаю, что командиры оперативного уровня примут правильное решение по этому направлению", – сказал военный эксперт.

Наступление россиян в районе Селидово: смотрите на карте

К слову, аналитики ISW предполагают, что россияне в ближайшее время могут захватить Селидово, но вряд ли смогут оккупировать Покровск. Ведь противник истощит свои силы, что существенно замедлит вероятную оккупацию Покровска.

