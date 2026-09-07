Путин спешит до наступления зимы: военный эксперт рассказал, что сейчас решается на фронте

Западные СМИ активно обсуждают планы Кремля по захвату всего Донбасса к весне и расчеты противника на зимний период. Однако реальная ситуация на линии соприкосновения кардинально отличается от амбициозных заявлений диктатора.

Военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу о ситуации на ключевых участках фронта и шансах противника на успех. По его словам, оккупанты бросили свои самые закаленные силы на Донецкую область, однако увязли в позиционных и городских боях.

Почему оккупантам не удается осуществить быстрый прорыв?

Эксперт отметил, что противник пытается продвигаться в сторону Славянска и Константиновки. В то же время в самой Константиновке городские бои продолжаются уже несколько месяцев, а врагу удалось захватить лишь 20–30% территории города. Основная часть с промышленными зданиями остается под надежным контролем украинских защитников.

Классическая тактика времен Второй мировой войны с большими танковыми группировками на фронте больше не работает. Любая бронетехника россиян подрывается на минных полях, уничтожается FPV-дронами или попадает под огонь украинской артиллерии.

Путин спешит до зимы, но расчеты Кремля по выходу на административные границы Донецкой области не имеют под собой реальной основы. То, что сейчас решается на фронте, – это способность нашей системы удерживать линию обороны и изматывать пехоту врага, которая пытается двигаться лишь небольшими группами,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кроме того, украинские силы не только держат оборону, но и проводят контратаки на Александровском и Купянском направлениях.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Как наступление холодов изменит ситуацию?

Наступление зимы, прежде всего, создаст трудности для гражданского населения из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непосредственно на линии соприкосновения коренных изменений в боевых действиях ожидать не стоит.

Исчезновение зеленых насаждений даже почему-то выгодно Силам обороны Украины. Врагу будет гораздо сложнее незаметно приближаться к украинским укреплениям, что уменьшит частоту внезапных атак,

– добавил Павел Нарожный.

Даже потенциальная новая волна мобилизации в России в 300 тысяч человек не сможет мгновенно переломить ситуацию, ведь усиление войск агрессора на фронте увеличится максимум в полтора-два раза, что не позволит провести быстрые наступательные операции.

В то же время на других участках, в частности на юге, Украина удерживает преимущество в малой авиации, регулярно уничтожая логистику россиян, что делает Крым практически непригодным для использования в качестве полноценной военной базы.

Военный эксперт о ситуации на фронте: смотрите видео