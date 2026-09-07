Військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Павло Нарожний розповів 24 Каналу про ситуацію на ключових ділянках фронту та шанси ворога на успіх. За його словами, окупанти кинули свої найзагартованіші сили на Донеччину, проте загрузли у позиційних і міських боях.

Чому окупантам не вдається здійснити швидкий прорив?

Експерт зазначив, що противник намагається рухатися в бік Слов'янська та Костянтинівки. Водночас у самій Костянтинівці міські бої тривають уже кілька місяців, а ворогу вдалося захопити лише 20 – 30% території міста. Основна частина з індустріальними будівлями залишається під надійним контролем українських оборонців.

Класична тактика часів Другої світової війни з великими танковими кулаками на фронті більше не діє. Будь-яка бронетехніка росіян підривається на мінних полях, знищується FPV-дронами або потрапляє під вогонь української артилерії.

Путін поспішає до зими, але розрахунки Кремля вийти на адмінкордони Донеччини не мають під собою реального підґрунтя. Те, що зараз вирішується на фронті, це спроможність нашої системи утримувати лінію оборони та виснажувати піхоту ворога, яка намагається рухатися лише малими групами,

– наголосив Павло Нарожний.

Крім того, українські сили не лише тримають оборону, а й здійснюють контратаки на Олександрівському та Куп'янському напрямках.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Як прихід холодів змінить ситуацію?

Прихід зимового періоду передусім створить складнощі для цивільного населення через постійні удари по енергетичній інфраструктурі. Проте безпосередньо на лінії зіткнення докорінних змін у бойових діях чекати не варто.

Зникнення зелених насаджень навіть у чомусь вигідне Силам оборони України. Ворогу буде набагато важче підбиратися до українських укріплень непоміченим, що зменшить щільність раптових атак,

– додав Павло Нарожний.

Навіть потенційна нова хвиля мобілізації в Росії на 300 тисяч осіб не зможе миттєво переломити ситуацію, адже підсилення військ агресора на фронті зросте максимум у півтора-два рази, що не дозволить провести швидкі наступальні операції.

Водночас на інших ділянках, зокрема на Півдні, Україна утримує перевагу в малому повітрі, регулярно знищуючи логістику росіян, що робить Крим практично непридатним для використання як повноцінної військової бази.

Військовий експерт про ситуацію на фронті: дивіться відео