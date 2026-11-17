Российские БПЛА продолжают терроризировать Украину: где существует угроза
Армия страны-террористки продолжает непрерывный террор с помощью беспилотников. Воздушные силы предупредили об опасности в ряде регионов.
Если в вашем регионе прозвучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в Староконстантинове Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру. УАБы в Харьковскую область. Реактивный БПЛА из Винницкой области – в Хмельницкую область Козятин Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области (Погребище) Вышгород. Реактивный БПЛА пролетел над Великой Димеркой в направлении Киева. УАБы в Днепропетровскую область. Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга. Реактивный БПЛА пролетел над Броварами в направлении Киева.
Реактивный БПЛА в Староконстантинове
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина
Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру.
УАБы в Харьковскую область.
Реактивный БПЛА из Винницкой области – в Хмельницкую область
Козятин
Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области (Погребище)
Вышгород.
Реактивный БПЛА пролетел над Великой Димеркой в направлении Киева.
УАБы в Днепропетровскую область.
Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга.
Реактивный БПЛА пролетел над Броварами в направлении Киева.