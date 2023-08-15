Под утро 15 августа российские захватчики выпустили по нашему государству 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 ракеты типа Х-22, 20 ракет типа Х-101/Х-555 и 4 ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО ликвидировала 16 целей – среди них "Калибры" и Х-101/Х-555.
Во время этого массированного комбинированного удара были под прицелом и западные регионы. Попадания зафиксировали во Львовской и Волынской областях. В результате атаки было повреждено немало жилищной инфраструктуры и промышленное предприятие.
Кроме того, есть немало пострадавших среди гражданского населения. Им оказывают всю необходимую помощь медики. И вместе с тем известно о трех людях, погибших из-за обстрела Луцка.