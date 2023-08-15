Під ранок 15 серпня російські загарбники випустили по нашій державі 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 ракети типу Х-22, 20 ракет типу Х-101/Х-555 та 4 ракети типу "Калібр". Українська ППО ліквідувала 16 цілей – серед них є "Калібри" та Х-101/Х-555.
Під час цього масованого комбінованого удару були під прицілом також і західні регіони. Власне, влучання зафіксували у Львівській та Волинській областях. Внаслідок атаки було пошкоджено чимало житлової інфраструктури та промислове підприємство.
Окрім того, є чимало постраждалих серед цивільного населення. Їм надають усю необхідну допомогу медики. І разом з тим відомо про трьох людей, які загинули через обстріл Луцька.