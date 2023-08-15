У вівторок, 15 серпня, близько 15:30 сигнали повітряної тривоги пролунали по всій території нашої держави. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про це детально.

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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про тривогу

16:29 Стартували відбої. Людей просять уважно стежити за ситуацією й у випадку нового оголошення про загрозу йти в укриття.

15:29 Моніторингові групи уточнили, що піднявся винищувач МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Водночас літак можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

15:28 У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з російського аеродрому "Саваслейка".

15:27 Карта повітряних тривог стала червоною через оголошення про можливу небезпеку з неба. Власне, сирени чули жителі: Одеської;

Дніпропетровської;

Чернігівської;

Харківської;

Житомирської;

Полтавської;

Херсонської;

Чернівецької;

Запорізької;

Донецької;

Вінницької;

Миколаївської;

Кіровоградської;

Сумської;

Львівської;

Черкаської;

Хмельницької;

Волинської;

Рівненської;

Івано-Франківської;

Тернопільської;

Закарпатської;

Київської областей та Києва.

Карта повітряних тривог станом на 15:27, 15 серпня

Ранкова атака на Україну