У вівторок, 15 серпня, близько 15:30 сигнали повітряної тривоги пролунали по всій території нашої держави. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про це детально.

Дивіться також Непомітні для радарів – безшумні вбивці: як і чим "супердрони" Luna NG допоможуть Україні

Що відомо про тривогу

Ранкова атака на Україну

  • Під ранок 15 серпня російські загарбники випустили по нашій державі 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 ракети типу Х-22, 20 ракет типу Х-101/Х-555 та 4 ракети типу "Калібр". Українська ППО ліквідувала 16 цілей – серед них є "Калібри" та Х-101/Х-555.
  • Під час цього масованого комбінованого удару були під прицілом також і західні регіони. Власне, влучання зафіксували у Львівській та Волинській областях. Внаслідок атаки було пошкоджено чимало житлової інфраструктури та промислове підприємство.
  • Окрім того, є чимало постраждалих серед цивільного населення. Їм надають усю необхідну допомогу медики. І разом з тим відомо про трьох людей, які загинули через обстріл Луцька.