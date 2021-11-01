Флешмоб был организован 29 октября. Он состоялся на территории бывшего аэродрома в поселке Лужаны Черновицкого района.
К теме Facebook заблокировал видео "Батько наш – Бандера" хоровой капеллы "Дударик"
На Буковине выложили карту Украины
Флешмоб организовали Черновицкий горсовет, Черновицкий районный совет и Мамаевский сельский совет.
Это было не просто, но мы это сделали! Спасибо всем причастным!,
– написал Попеску.
Издание Кицмань.city рассказало, как проходило мероприятие. В частности:
- на жесткое покрытие аэродрома нанесли разметку;
- автомобили размещали по схеме;
- рядом водители и пассажиры автомобилей стали в форме букв UA.
Когда начало смеркаться, в автомобилях включили фары, а люди держали в руках мобильные телефоны с фонариками,
– рассказало издание.
Все действо снимали из дрона. К действу привлекли ориентировочно 63 автомобиля.
На Буковине из автомобилей выложили контур карты Украины: смотрите видео
На Буковине автомобили выложили контур карты Украины / Фото Олега Попеску
Коротко о последних флешмобах в Украине
- В конце октября во Львовской области люди активно присоединились к патриотическому флешмобу "Батько наш - Бандера". Среди участников – студенты, хоры и священники.
- До этого российские пропагандисты придумали очередную страшилку об украинцах. В этот раз рупоры Кремля оболгали львовских школьниц, которые присоединились к патриотическому флешмобу "Батько наш – Бандера".
- В Днепре люди в День Независимости организовали масштабный флешмоб – десятки детей растянули 50-метровые голубые и желтые полотна.