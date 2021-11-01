Флешмоб організували 29 жовтня. Він відбувся на території колишнього аеродрому, що у селищі Лужани Чернівецького району.
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Флешмоб організували Чернівецька міська, Чернівецька районна ради та Мамаївська сільська рада.
Це було непросто, але ми це зробили! Дякуємо всім причетним!,
– написав Попеску.
Видання Кіцмань.city розповіло, як відбувався захід. Зокрема:
- на тверде покриття аеродрому нанесли розмітку;
автомобілі розміщували за схемою;
- поряд водії та пасажири автівок стали у формі літер UA.
Коли почало сутеніти, в автомобілів увімкнули фари, а люди тримали в руках мобільні телефори із ліхтариками,
– розповіло видання.
Все дійство знімали з дрона. До дійства залучили орієнтовно 63 автівки.
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На Буковині автомобілі виклали контур карти України / Фото Олега Попеску
Коротко про останні флешмоби в Україні
- Наприкінці жовтня на Львівщині люди активно долучилися до патріотичного флешмобу "Батько наш – Бандера". Серед учасників – студенти, хори та священники.
- Перед тим російські пропагандисти вигадали чергову лякалку про українців. Цього разу рупори Кремля оббрехали львівських школярок, які долучилися до патріотичного флешмобу "Батько наш Бандера".
- У Дніпрі люди на День Незалежності організували масштабний флешмоб – десятки дітей розтягнули 50-метрові блакитні і жовті полотна.