Дівчата поспішили спростувати черговий викид російської пропаганди та розповіли більше про участь у флешмобі.

Важливо "Батько наш Бандера": київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом

Школярки не очікували, що про них говоритимуть у Росії

Львівські школярки, які заспівали на камеру "Батько наш Бандера" і стали зірками українського TikTok, сказали, що почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась. Вони записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

А вже ввечері ми побачили, що про нас говорить Сергій Стерненко у своєму відео, мовляв, нас згадує вже й російське телебачення. Це для нас був великий шок, ми цього не очікували, що відео так розлетиться,

– зізналися львів'янки.

Дівчата спростували слова російських пропагандистів, що піснею, мовляв, зацькували вчительку.

"Вона підтримувала нашу українську ідею, наш український флешмоб. На уроках історії розповідала про національну позицію щодо незалежності та самостійної України. Якраз на цьому уроці ми дізналися про діяльність Романа Шухевича, Степана Бандери, ОУН та УПА", – додали учениці.

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Як пропагандисти оббрехали дівчат

Російські пропагандисти стверджували, що учні школи таким чином "цькували" вчительку, яка видалась їм "ватницею". Насправді ж, як пояснили дівчата, вчителька допомагала втілити їм ідею флешмобу у життя.