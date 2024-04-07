К тому же российские войска смогут осуществлять наступательные действия только на одном оперативном направлении, но при условии, если сформируют достаточное количество резервов и сил. Почему именно запад Донецкой области выгодный для россиян, объяснил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Перспективное направление
Оккупационное войско чувствует себя на Донбассе наиболее уверенно и видит потенциал для дальнейшего развития наступательных действий. Значительная часть этой территории более 10 лет под оккупацией.
Конечно, не все регионы, некоторые россияне оккупировали после 2022 года, но глубокие тылы, в частности Донецк и Луганск, уже 10 лет под российским контролем. Присутствие проукраински настроенных людей там минимальное количество или их вообще нет,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Сейчас россиян очень беспокоят территорий, которые оккупированы после полномасштабного вторжения. Ведь там есть проукраинские движения, которые передают нашей разведке информацию о перемещении, периодических прилетах по местам скопления российских офицеров и тому подобное.
Украинские спецслужбы делают периодические вылазки за линию фронта, диверсионные акции, минируют, взрывают или делают разведку. Это россиян очень беспокоит,
– сказал Ступак.
Поэтому, по его мнению, Восточное направление для врага более понятное, логистически настроенное. Также это перспектива наступления и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
"Показать, что промежуточные результаты есть, очередную медальку на эту тему изготовить, отпраздновать и пытаться двигаться дальше", – добавил экс-сотрудник СБУ.
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- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что в конце весны – начале лета Украина ожидает усиления наступательных действий, прежде всего под Донецком. При этом, по его мнению, до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.
- Сейчас ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Враг пытается прорвать оборону на 6 направлениях. Только за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что наше государство не имеет снарядов для контрнаступательных действий. Несмотря на это, Украина будет срывать планы оккупантов.