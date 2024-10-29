Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира роты огневой поддержки 1 ОШБр имени Да Винчи Артем Орловский. По данным аналитиков DeepState, оккупанты могли продвинуться в Донецкой и Луганской областях.

Обратите внимание Враг продвинулся в нескольких местах в Донецкой области: карта боевых действий 29 октября

Тактика российских штурмов

На отрезке фронта, где оборону держит рота огневой поддержки 1 ОШБр имени Да Винчи, враг не перестает атаковать. Впрочем, в течение нескольких последних дней уменьшилось количество механизированных накатов и массивных механизированных штурмов.

Берут пару коробочек и отправляют, но когда движется одна – две коробочки, то мы более-менее можем их контролировать и задавать огневого поражения и с ними не возникает больших проблем,

– сказал Орловский.

Однако, когда отправляют массированные механизированные накаты и к нашим позициям едет от четырех и более коробочек набитых пехотой, то с ними возникает больше сложностей.

Где продвигаются россияне в Донецкой области: смотрите на карте

Отметим, эстонская разведка сообщила о рекордных потерях россиян на фронте в октябре 2024 года. Они составляют 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. Причина потерь – так называемые "мясные штурмы" врага, благодаря которым он продвигается.