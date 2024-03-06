Спикер ОСГВ “Таврия” Дмитрий Лиховий рассказал 24 Каналу, что враг пытается интенсивнее наступать на Запорожском направлении. Ранее была информация о том, как 4 бойца бригады "Спартан" остановили штурмовую колонну возле Работино.

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Потери россиян

Лиховий отметил, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг пытался осуществить 67 штурмовых действий. Поэтому, их потери в живой составили более полтысячи оккупантов. Некоторых удалось взять в плен. "Урожайным" день 5 марта выдался на танки – их уничтожено аж 10, а еще 24 ББМ и более 200 БПЛА.

Силы обороны уничтожили еще один важный объект врага. Это командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России. Еще было уничтожено 3 склада боеприпасов врага. Могу отметить среди уничтоженного российского железа многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония",

– отметил спикер ОСГВ "Таврия".

Он добавил, что на Запорожском направлении враг применяет такие интересные виды техники, как квадроциклы и багги. Их ВСУ уничтожают также в значительном количестве.

Средства для поражения россиян

По словам спикера ОСГВ "Таврия", ВСУ испытывают дефицит на 155-миллиметровый калибр. Однако его удается удачно заменять 152-миллиметровым калибром. Кроме того, в уничтожении оккупантов значительную роль играют беспилотники, в частности, FPV-дроны, на которые постоянно открыты сборы.

"За 5 марта без цифр, но скажу, что заметно возросло количество выполнения огневых задач нашей артиллерией. Постоянно на высоком уровне выполнения задач беспилотными ударными комплексами. Это и приводит к тем результатам, которые я вам озвучил выше", – отметил Лиховий.

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