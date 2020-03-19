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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карточка больного коронавирусом Шахова таки была в Раде 17 марта

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      Карточка нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова, что заболел коронавирусом, не голосовала в Раде 17 марта. Однако она была в слоте для голосования, хотя сам Шахов отсутствовал.

      Картка Сергія Шахова була на засіданні 17 березня у слоті для голосування. Саме тому система "Рада" відобразила результат "не голосував", а не "відсутній", пише "Чесно".

      До теми Разумков здав тест на коронавірус: що відомо


      Дані про картку Сергія Шахова /Фото "Чесно"

      Напередодні у своєму зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що колеги Шахова кнопкодавили, оскільки його картка була зареєстрована, а він не був присутній на засіданні.

      Дивіться звернення В.Зеленського:

      Самого хворого на коронавірус нардепа звинувачення Президента обурили.

      17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги замість мене не голосували,
      – відповів Шахов у фейсбуці.

      Після цього, стверджує Шахов, до нього телефонували з Офісу Президента і вибачились.

      Шахов розповідає про самопочуття та вибачення з ОП. Дивіться відео:

      Коронавірус у Сергія Шахова:

      • 18 березня у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус. За тиждень до цього він відпочивав в Італії.
      • У дружини парламентаря теж підтвердили Covid-19.
      • Наразі сім'я Шахових перебуває на самоізоляції.
      • Епідеміологи з'ясовують, з ким контактував Шахов. Усі депутати, з якими спілкувався Шахов, ізолювались.
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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Сергей Шахов
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