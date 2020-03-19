Картка хворого на коронавірус Шахова таки була у Раді 17 березня

Картка нардепа з групи "Довіра" Сергія Шахова, що захворів на коронавірус, не голосувала у Раді 17 березня. Проте вона була у слоті для голосування, хоча сам Шахов був відсутній.

Картка Сергія Шахова була на засіданні 17 березня у слоті для голосування. Саме тому система "Рада" відобразила результат "не голосував", а не "відсутній", пише "Чесно".

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Дані про картку Сергія Шахова /Фото "Чесно"

Напередодні у своєму зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що колеги Шахова кнопкодавили, оскільки його картка була зареєстрована, а він не був присутній на засіданні.

Дивіться звернення В.Зеленського:

Самого хворого на коронавірус нардепа звинувачення Президента обурили.

17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги замість мене не голосували,

– відповів Шахов у фейсбуці.

Після цього, стверджує Шахов, до нього телефонували з Офісу Президента і вибачились.



Шахов розповідає про самопочуття та вибачення з ОП. Дивіться відео:

Коронавірус у Сергія Шахова: