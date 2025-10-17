Аналитики Института изучения войны выложили карты фронта за предыдущие сутки 16 октября. На утро 17 октября у россиян есть продвижения только на двух направлениях.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Захват Алексеевки, о котором заявляли россияне, ISW назвали неподтвержденным заявлением.

Российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Алексеевки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

Интересно! Бойцы ТрО ликвидировали группу элитного российского спецназа из центра "Сенеж", которая проводила рейды на территории Харьковской и Сумской областей. Убит командир и по меньшей мере 6 оккупантов. Восемь ранены.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. 15 и 16 октября российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого и в направлении Охримовки. 16 октября российские войска продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли. 15 и 16 октября российские войска атаковали к востоку от Великого Бурлука вблизи Отрадного и в направлении Бологовки.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. 16 октября российские войска атаковали к северу от Боровой вблизи Богуславки и на юго-восток вблизи Дружелюбовки и Грековки.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Важно! Третий армейский корпус уничтожил российскую ДРГ на Лиманском направлении, не дав врагу создать плацдарм для наступления на Оскол.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. 15 и 16 октября российские войска атаковали на северо-запад от Северска вблизи Дроновки, на юг от Северска вблизи Звановки и на юго-запад от Северска вблизи Федоровки.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, но не продвинулись вперед.

Российские силы, похоже, в последнее время осуществляют масштабные механизированные наступления в дождливую и туманную погоду, что затрудняет операции украинских беспилотников,

– отмечают аналитики.

Важно! Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 16 октября, указывают, что Силы обороны отбили российское механизированное наступление в направлении Владимировки и Шахова (северо-западнее Владимировки через реку Казенный Торец). Там было 22 единицы бронетехники, включая основную колонну из 11 танков и боевых машин пехоты. OSINT-аналитики сообщали, что ВСУ уничтожили 9 единиц бронетехники и повредили 4. Это уже четвертое российское механизированное наступление в течение одного месяца.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

На геолоцированных видеозаписях, опубликованных 15 октября, видно, что украинские войска наносят удар по позициям российских войск к востоку от Филиала, что, по оценке ISW, было российской миссией инфильтрации. ISW оценивает, что это событие не продвинуло передний край зоны боевых действий (FEBA),

– говорится в статье.

Российские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Говорится, что они захватили Вербово к юго-западу от Великомихайловки, о чем сообщили в минобороны Великобритании.

Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской областиі. Речь о северной Полтавке и восточной части Нововасильевского (оба к северо-востоку от Гуляйполя).

16 октября российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

16 октября российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.