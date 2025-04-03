Россияне продвигаются на Юге, а ВСУ на Покровском направлении, – ISW

Аналитики ISW выложили карты фронта на 2 апреля. Они сообщили о многих неподтвержденных продвижениях россиян и о том, что захватили оккупанты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Карты фронта на 2 апреля от ISW

Следует сказать, что на Покровском направлении есть продвижение и россиян, и Сил обороны.

Россияне пытались наступать вдоль границы с Сумщиной и в Белгородской области, но подтвержденных продвижений нет. На Курщине действуют артиллерийские подразделения российского батальона специального назначения "Арбат", бывший 1-й корпус армии "ДНР", Южный военный округ.

Оккупанты 1 и 2 апреля проводили наступательные действия к северу от города Харьков вблизи Липцов и на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска. На Купянском направлении нет подтвержденных данных об их успешном наступлении.

Российские войска вели наступательные действия на северо-восток от Купянска в районе международной границы в районе Каменки и Красного Первого, на север от Купянска в районе Кондрашовки и Малой Шапковки, на восток от Купянска в районе Песчаного и Степной Новоселовки.

Карты боевых действий в Украине от ISW на 2 апреля

В направлении Боровой врагу также не удалось продвинуться. Россияне провели наступательные операции северо-восточнее Боровой в районе Новоегоровки, Загрызово и Новой Кругляковки, а также восточнее Боровой в районе Новоегоровки и Новолюбовки.

На Лиманском направлении также нет подтвержденных успехов. Оккупанты проводили наступательные операции к северу от Лимана у Катериновки, Нового, Зеленой Долины и Новомихайловки; на северо-восток от Лимана у Колодязов, Мирного и Ямполовки; и на восток от Лимана у Дибровы и Торского 1 и 2 апреля.

То же самое было и на Северском направлении. Российские войска атаковали на север от Северска в направлении Серебрянки; на северо-восток от Северска возле Белогоровки и Григорьевки; на восток от Северска возле Верхнекаменского; и на юго-восток от Северска возле Ивано-Дарьевки 1 и 2 апреля.

Похожая ситуация и под Часовым Яром. Российские войска атаковали возле самого Часового Яра; к северу от Часового Яра возле Новомаркового; к юго-востоку от Часового Яра возле Курдюмовки и Озаряновки; и к югу от Часового Яра в направлении Предтечиного и Ступочек 1 и 2 апреля.

Возможно, россияне захватили Александрополь на юго-запад от Торецка. По крайней мере об этом свидетельствует видео с геолокацией, где изображено поднятие триколора. Российские войска атаковали 1 и 2 апреля вблизи самого Торецка; к северу от Торецка у Дачного и Дилиевки; на восток от Торецка у Крымского; на запад от Торецка у Романовки, Щербиновки и Леонидовки; и на юго-запад от Торецка у Пантелеймоновки, Александрополя, Валентиновки и Сухой Балки.

На Покровском направлении есть продвижение обеих сторон, подтвержденные геолокацией. ВСУ недавно продвинулись на юго-восток от Котлиного (на юго-запад от Покровска). Оккупанты - в западной части Лисовки (на юго-восток от Покровска) и на юго-восток от Богдановки (на юго-запад от Покровска).

Российские войска провели наступательные операции к западу от Курахово возле Андреевки и Константинополя и к юго-западу от Курахово возле Разлива 1 и 2 апреля.

И недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки. Если конкретнее – к северо-западу от Бурлацкого (к северо-западу от Великой Новоселки).

Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что российские войска недавно захватили Лобково (к северо-западу от Работино) и продвинулись на восток и запад от этого населенного пункта.