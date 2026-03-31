ВСУ имеют два продвижения: карты ISW на 31 марта
- Российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области.
- Украинские войска продвинулись на Славянском направлении, в частности на юго-востоке от Лимана в Ямполе и вдоль трассы Т-0504 к востоку от Константиновки.
Линия фронта достаточно активна. На утро 31 марта известно, что есть продвижение и у россиян, и у украинцев.
Например, в направлении Константиновка – Дружковка продвигались обе стороны. Об этом сообщили в ISW.
Смотрите также Почти тысяча: потери врага на 31 марта
Где наступают россияне, а где ВСУ?
Россияне продолжили наступать, но не продвинулись: на севере Сумщины, на севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, на Купянском направлении, в направлении Боровой, Добропольском, Покровском, Новопавловском направлениях.
Впрочем, оккупанты недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области.
Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 30 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Мирного (на юго-запад от Гуляйполя). А также о том, что россияне недавно продвинулись в юго-восточном Луговском (к юго-востоку от Орехова).
Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.
Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 29 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в южной части Ямполя (к юго-востоку от Лимана),
– указали в ISW.
На Славянском направлении россияне запускают больше дронов, пользуясь весенней погодой, и используют больше дронов-"ждунов".
В тактическом районе Константиновка-Дружковка есть продвижение в обеих сторон. Силы обороны недавно продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск-Константиновка на восток от Константиновки. А россияне недавно продвинулись на юго-запад Степановки (к югу от Дружковки). Об этом свидетельствуют геолоцированные видеозаписи, опубликованные 29 марта.
На Александровском направлении наступали и украинцы, и россияне, но никто не продвинулся. Важно, что Силы обороны постоянно контратакуют на этом направлении.
На Херсонском направлении не было движений ни у одной из сторон.