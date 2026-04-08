Есть продвижение ВСУ на Славянском направлении и инфильтрации россиян: карты ISW на 8 апреля
- Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.
- Российские войска провели операции по инфильтрации на севере Харьковской области и на Покровском направлении.
На утро 8 апреля Институт изучения войны выложил карты актуальных событий на фронте в Украине за предыдущий день, 7 апреля. На большинстве направлений россияне не продвинулись, но есть 2 инфильтрации.
Об этом сообщили аналитики ISW.
Где наступают россияне?
Россиянам не удалось продвинуться на севере Сумщины, в направлении Великого Бурлука, Купянском, Боровском направлениях, в тактическом районе Константиновка – Дружковка, Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, на западе Запорожской области.
Также они без успеха наступали на северо-восток от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи Белогрудского острова.
В районе Доброполья ни одна из сторон не сообщала о наземной активности.
Карты ISW
Российские войска недавно провели операцию по инфильтрации на севере Харьковской области и на Покровском направлении.
Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 апреля, показывают, как подразделения батальона "Шрама" российского 204 полка спецназа "Ахмат" обстреливают украинские позиции в центре Ямполя (к юго-востоку от Лимана), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе,
– говорится в обзоре.
Обратите внимание! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что россияне будут пробовать захватить агломерацию Славянск – Краматорск с юго-запада, а также пробовать постепенно наступать в лоб в сторону Краматорска и Славянска.
Что происходит в Донецкой области сейчас?
Аналитики ISW обратили внимание на сообщение Z-блогера "Дневник десантника", в котором тот утверждает, якобы россияне атакуют украинские мосты и другие переправы через реку Северский Донец вблизи Маяков и Святогорска, а также железнодорожные переезды вдоль линии Сосновое-Святогорск (северо-западнее Лимана).
Относительно дроновых атак пропагандист откровенно пишет: чем ближе оккупанты, тем больше они уничтожают техники и убивают украинских солдат. "Наращивание российских ударов ограничивается дальностью полета дронов и удаленностью линии фронта", – сетует он.
А вблизи Константиновки россияне атакуют со всех флангов. Об этом рассказал Виталий Глинянчук, командир 2 механизированного батальона 156 отдельной механизированной бригады. По его словам, оккупанты перешли от отправки штурмовых групп из двух-трех солдат к атакам по одному солдату каждые 20 – 30 минут.