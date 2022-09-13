Касается военных капелланов: Зеленский внес изменения в положение о службе в ВСУ

Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе в ВСУ. Они определяют, кто может назначать и увольнять капелланов, как они перемещаются по фронту и другие важные вопросы.

Указ президент подписал 12 сентября. Он внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Читайте также Что вурдалаки ССО носят за золотым поясом на эмблеме

Зеленский внес изменения в службу капелланов на войне

Кандидаты на занятие должностей военных капелланов должны отвечать требованиям статьи 7 закона о службе военного капелланства,

– говорится в указе.

То есть, согласно закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, который:

является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации;

получил от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Также, согласно изменениям, в медицинскую и юридическую службы добавляется капелланская служба. Поэтому в положении будет формулировка: "К воинским званиям лиц офицерского состава юридической, медицинской и капелланской служб, которые имеют соответствующее образование и занимают соответствующую штатную должность, добавляются слова "юстиции", "медицинской службы", "капелланской службы" в порядке, определенном Министерством обороны Украины".

Изменения определяют назначение, перемещение по службе и увольнение капелланов

Так, согласно указу президента Украины:

военнослужащие, занимающие должности военных капелланов, назначаются и перемещаются по службе исключительно в пределах должностей Службы военного капелланства;

исключительно в пределах должностей Службы военного капелланства; назначение на должности и увольнение военных капелланов осуществляется по согласованию с начальником Службы военного капелланства;

военных капелланов осуществляется по согласованию с начальником Службы военного капелланства; увольнение военных капелланов с военной службы осуществляется по основаниям, предусмотренным частью пятой статьи 26 закона о воинской обязанности и военной службе.

Увольнение военных капелланов с военной службы в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности осуществляется по представлению начальника Службы военного капелланства в порядке, установленном этим положением,

– говорится в указе президента.

Кроме того, выдержки из приказов об увольнении военных капелланов с военной службы направляют в соответствующие руководящие центры религиозных организаций, передавших священнослужителю мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Более того, люди, которые проходили военную службу на должностях военных капелланов и освобождены от нее, в течение 5 дней после исключения из списков личного состава воинской части обязаны стать на военный учет по месту жительства.

Важно Военный капеллан ответил, как не допустить войны в будущем

Смотрите также – военный капеллан отец Михаил Гредиль рассказал, что многие военные начали верить в Бога: видео