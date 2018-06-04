Каспаров: Инсценировку убийства Бабченко нельзя назвать неоправданной

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров не согласен с утверждениями о том, что спецоперация СБУ по поводу инсценировки смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко подрывает доверие общества к украинской власти и способствует кремлевской пропаганде.

Об этом известный критик Кремля пишет в своей статье для The Washington Post.

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То, что такая форма дезинформации была использована для задержания агентов Путина, который часто использует такую же дезинформацию, является достаточно парадоксальной, но здесь нет никаких противоречий, и неоправданными такие действия называть нельзя, считает Каспаров.

На самом деле, говорить надо вот о чем: в Европе идет война, и Украина находится на линии фронта. Бабченко и ему подобные являются мишенями для системы наемных убийц, которую Россия создала по всему миру. Путин поддерживает жестокие действия Башара Асада в Сирии, устраивает хакерские атаки на выборах в США и Европе, распространяет ложь и пропаганду. Эту войну он начал уже много лет назад, и он не остановится, пока вместе со своей бандой не окажется в изоляции, не потеряет свою власть, богатства, и не потеряет выходы на Запад,

– поясняет автор статьи.

В путинских критиков нет защиты от его бомб, пуль, ядерных изотопов и нервно-паралитического газа, продолжает он. Единственным средством защиты для них является сдерживание и запугивание, когда наказание за такого рода поступки становится невыносимо строгим.

Жертвами главы Кремля становятся не только россияне, замечает шахматист. Так, 24 мая, когда Совместная следственная группа во главе с Нидерландами объявила, что Россия ответственна за сбитие самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Донбассом в 2014 году и за убийство всех 298 человек, находившихся на борту, французский президент Эммануэль Макрон прилетел в Санкт-Петербург, чтобы заключить энергетические соглашения с Путиным, а в день "убийства" Бабченко лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил решимость своей страны проложить трубопровод "Северный поток-2", который увеличит объемы газовых поставок из РФ в Западную Европу и, соответственно, усилит ее зависимость от Кремля. И все это несмотря на путинское вторжение в Украину в 2014 году, возмущается Каспаров.

Именно так выглядит умиротворение. Но сегодня оно существует не в форме договора, который обещает "мир на все времена". Сегодня все дело в выгодных контрактах на российские газ и нефть. Так Путин финансирует свою гибридную войну против Запада. Из этих денег он платит людям, которые нас убивают,

– констатирует российский шахматист.

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Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.