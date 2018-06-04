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Каспаров: Інсценування вбивства Бабченка не можна назвати невиправданим

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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу із шахів Гаррі Каспаров не погоджується з твердженнями про те, що спецоперація СБУ щодо інсценування смерті російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка підриває довіру суспільства до української влади і сприяє кремлівській пропаганді.

Про це відомий критик Кремля пише у своїй статті для The Washington Post.

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Те, що така форма дезінформації була використана для затримання агентів Путіна, який часто використовує таку ж дезінформацію, є досить парадоксальним, але тут немає ніяких суперечностей, і невиправданими такі дії називати не можна, вважає Каспаров.

Насправді, говорити треба ось про що: в Європі йде війна, й Україна перебуває на лінії фронту. Бабченко і йому подібні є мішенями для системи найманих вбивць, яку Росія створила по всьому світу. Путін підтримує жорстокі дії Башара Асада в Сирії, влаштовує хакерські атаки на вибори в США і Європі, поширює брехню і пропаганду. Цю війну він почав вже багато років тому, і він не зупиниться, поки разом зі своєю бандою не опиниться в ізоляції, не втратить свою владу, багатства, і не втратить виходу на Захід,
– пояснює автор статті.

У путінських критиків немає захисту від його бомб, куль, ядерних ізотопів і нервово-паралітичного газу, продовжує він. Єдиним засобом захисту для них є стримування і залякування, коли покарання за такого роду вчинки стає нестерпно суворим.

Жертвами глави Кремля стають не тільки росіяни, зауважує шахіст. Так, 24 травня, коли Спільна слідча група на чолі з Нідерландами оголосила, що Росія відповідальна за збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Донбасом у 2014 році та за вбивство всіх 298 осіб, що перебували на борту, французький президент Еммануель Макрон прилетів у Санкт-Петербург, щоб укласти енергетичні угоди з Путіним, а в день "вбивства" Бабченка лідер Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив рішучість своєї країни прокласти трубопровід "Північний потік-2", який збільшить обсяги газових постачань із РФ до Західної Європи та, відповідно, посилить її залежність від Кремля. І все це незважаючи на путінське вторгнення в Україну в 2014 році, обурюється Каспаров.

Саме так виглядає умиротворення. Але сьогодні воно існує не в формі договору, який обіцяє "мир на всі часи". Сьогодні вся справа у вигідних контрактах на російський газ і нафту. Так Путін фінансує свою гібридну війну проти Заходу. З цих грошей він платить людям, які нас вбивають,
– констатує російський шахіст.

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Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Теги: Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Росії Гаррі Каспаров Російська пропаганда Війна на Донбасі Збитий "Боїнг 777" Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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