Указывается, что радиус поражения таких боеприпасов составляет до 30 метров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

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На месте обстрела на Львовщине фиксируют кассетные боеприпасы

На вид это круглые, серые предметы, могут быть частично прикрыты обломками или грунтом. Отмечается, что они особенно опасны в радиусе 30 метров.

Сейчас место контролируется соответствующими службами и обследуется взрывотехниками. Территорию промаркировали табличками "Опасно мины".

Подчеркиваем: категорически запрещено приближаться к промышленному объекту, который подвергся попаданию. Это смертельно опасно,

– обратились к жителям в городском совете.

Жителей также призвали:

не приближаться к месту обстрела;

не фотографировать и не распространять местоположение взрывоопасных предметов;

не касаться подозрительных предметов, не копать, не пытаться их перенести.

в случае обнаружения подозрительных предметов – сразу звонить по телефону 102.

В Дрогобычском горсовете сообщили, что о работах по разминированию будут сообщать дополнительно.