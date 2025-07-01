Указывается, что радиус поражения таких боеприпасов составляет до 30 метров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.
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На месте обстрела на Львовщине фиксируют кассетные боеприпасы
На вид это круглые, серые предметы, могут быть частично прикрыты обломками или грунтом. Отмечается, что они особенно опасны в радиусе 30 метров.
Сейчас место контролируется соответствующими службами и обследуется взрывотехниками. Территорию промаркировали табличками "Опасно мины".
Подчеркиваем: категорически запрещено приближаться к промышленному объекту, который подвергся попаданию. Это смертельно опасно,
– обратились к жителям в городском совете.
Жителей также призвали:
- не приближаться к месту обстрела;
- не фотографировать и не распространять местоположение взрывоопасных предметов;
- не касаться подозрительных предметов, не копать, не пытаться их перенести.
- в случае обнаружения подозрительных предметов – сразу звонить по телефону 102.
В Дрогобычском горсовете сообщили, что о работах по разминированию будут сообщать дополнительно.