Вказується, що радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

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На місці обстрілу на Львівщині фіксують касетні боєприпаси

На вигляд це круглі, сірі предмети, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Наголошується, що вони особливо небезпечні в радіусі 30 метрів.

Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територію промаркували табличками "Небезпечно міни".

Наголошуємо: категорично заборонено наближатися до промислового об'єкта, який зазнав влучання. Це смертельно небезпечно,

– звернулися до мешканців в міській раді.

Жителів також закликали:

не наближатися до місця обстрілу;

не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;

не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести.

у разі виявлення підозрілих предметів – одразу телефонувати за номером 102.

В Дрогобицькій міськраді повідомили, що про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково.