Этому также будет способствовать пониженный коэффициент неразрывания американских кассетных снарядов. У российских – он выше в десятки раз. Об этом 24 Каналу рассказал Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.
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Эффективность кассетных боеприпасов значительно выше, чем у артиллерийских
Соединенные Штаты Америки объявили новый крупный пакет военной помощи в Украине. Среди оружия, которое передадут, будут и кассетные снаряды. Важно отметить, что на поле боя передадут боеприпасы со сниженным коэффициентом неудач.
Это мощные боеприпасы, уничтожающие большое количество живой силы и на БТР, и на БМП. Особенно во время штурмовых атак, когда артиллерийский снаряд может уничтожить 3 – 10 человек, кассетный – 50 – 100 человек,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Такая разница заключается в том, что кассетный снаряд разлетается на маленькие частицы, взрывается и уничтожает больше врагов соответственно. Учитывая, что количество российских военных в Украине доходит до 350 тысяч, такое оружие будет очень полезно для ВСУ при дефиците артиллерии.
"Это мощный формат уничтожения тех огромных сил, которые Россия сегодня сдвигает на разные направления", – подчеркнул генерал армии.
Кроме того, кассетные боеприпасы могут отчасти способствовать разминированию. Мощные взрывы могут вызвать детонацию уже имеющихся мин на конкретной местности.
Николай Маломуж рассказал о пользе кассетных снарядов: смотреть видео
Американские кассетные снаряды модернизированы
Заметим, что Россия не гнушается использовать кассетные снаряды на войне против Украины. Однако используют их для ударов по мирному населению.
А сейчас Россия начала вой. Мол, США еще больше поддерживают какие-то "агрессивные действия" Украины. Хотя Россия воюет против нас и осуществляет акты агрессии. А если нам передают кассетные боеприпасы для защиты – это уже все, конец России и тому подобное,
– заметил Маломуж.
Однако коэффициент неподрыва в российских снарядах достигает около 30 – 40%. Кроме того, что Россия запускает кассетные боеприпасы по мирным городам и гражданскому населению, то еще и они не разрываются. Это подвергает местных еще большей опасности.
Неразорвавшиеся частицы, которые могут найти люди, взрываются на месте. Поэтому Женевская конвенция запрещает использование кассетных снарядов. Но в США коэффициент не разрыва 2,7%, даже доходит до 1%.
"Самое главное мы уже определились, где будем их применять. Не будем применять их в городах и не там, где находятся мирные граждане. Ну и на не территории России", – отметил экс-разведчик.
Украина подписала письменные гарантии, в которых обязуется минимизировать риски для мирного населения.
Украине предоставили кассетные снаряды: что известно
- Президент США Джо Байден объяснил свое решение все же разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов. Дело в том, что у Украины заканчиваются 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, а в США пока не успевают их выработать. Поэтому был разрешен переходный период, в котором ВСУ и обеспечат кассетными снарядами. Он добавил, что решение "было трудным".
- В свою очередь старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слот подчеркнула, что на поле боя в Украине очень важную роль играет артиллерия. Она нужна и для оборонительных, и для наступательных операций.
- В Министерстве обороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы для нанесения врагу как можно больших потерь. В то же время Алексей Резников объяснил, что снаряды не будут использовать в городах, чтобы снизить риски для гражданских.