Этому также будет способствовать пониженный коэффициент неразрывания американских кассетных снарядов. У российских – он выше в десятки раз. Об этом 24 Каналу рассказал Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

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Эффективность кассетных боеприпасов значительно выше, чем у артиллерийских

Соединенные Штаты Америки объявили новый крупный пакет военной помощи в Украине. Среди оружия, которое передадут, будут и кассетные снаряды. Важно отметить, что на поле боя передадут боеприпасы со сниженным коэффициентом неудач.

Это мощные боеприпасы, уничтожающие большое количество живой силы и на БТР, и на БМП. Особенно во время штурмовых атак, когда артиллерийский снаряд может уничтожить 3 – 10 человек, кассетный – 50 – 100 человек,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Такая разница заключается в том, что кассетный снаряд разлетается на маленькие частицы, взрывается и уничтожает больше врагов соответственно. Учитывая, что количество российских военных в Украине доходит до 350 тысяч, такое оружие будет очень полезно для ВСУ при дефиците артиллерии.

"Это мощный формат уничтожения тех огромных сил, которые Россия сегодня сдвигает на разные направления", – подчеркнул генерал армии.

Кроме того, кассетные боеприпасы могут отчасти способствовать разминированию. Мощные взрывы могут вызвать детонацию уже имеющихся мин на конкретной местности.

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Американские кассетные снаряды модернизированы

Заметим, что Россия не гнушается использовать кассетные снаряды на войне против Украины. Однако используют их для ударов по мирному населению.

А сейчас Россия начала вой. Мол, США еще больше поддерживают какие-то "агрессивные действия" Украины. Хотя Россия воюет против нас и осуществляет акты агрессии. А если нам передают кассетные боеприпасы для защиты – это уже все, конец России и тому подобное,

– заметил Маломуж.

Однако коэффициент неподрыва в российских снарядах достигает около 30 – 40%. Кроме того, что Россия запускает кассетные боеприпасы по мирным городам и гражданскому населению, то еще и они не разрываются. Это подвергает местных еще большей опасности.

Неразорвавшиеся частицы, которые могут найти люди, взрываются на месте. Поэтому Женевская конвенция запрещает использование кассетных снарядов. Но в США коэффициент не разрыва 2,7%, даже доходит до 1%.

"Самое главное мы уже определились, где будем их применять. Не будем применять их в городах и не там, где находятся мирные граждане. Ну и на не территории России", – отметил экс-разведчик.

Украина подписала письменные гарантии, в которых обязуется минимизировать риски для мирного населения.

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