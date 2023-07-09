Цьому також сприятиме знижений коефіцієнт нерозривання американських касетних снарядів. У російських – він вищий в десятки разів. Про це 24 Каналу розповів Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

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Ефективність касетних боєприпасів значно вища ніж в артилерійських

Сполучені Штати Америки оголосили новий великий пакет військової допомоги Україні. Серед зброї, яку передадуть будуть і касетні снаряди. Важливо зауважити, що на поле бою передадуть боєприпаси зі зниженим коефіцієнтом невдач.

Це потужні боєприпаси, які нищитимуть велику кількість живої сили і на БТР, і на БМП. Особливо під час штурмових атак, коли артилерійський снаряд може знищити 3 – 10 осіб, касетний – 50 – 100 осіб,

– наголосив Микола Маломуж.

Така різниця є через те, що касетний снаряд розлітається на маленькі частинки, вибухає та знищує більше ворогів відповідно. З огляду на те, що кількість російських військових в Україні доходить до 350 тисяч, така зброя буде дуже корисною для ЗСУ при дефіциті артилерії.

"Це потужний формат знищення отих величезних сил, які Росія сьогодні суне на різні напрямки", – підкреслив генерал армії.

Крім того, касетні боєприпаси можуть частково сприяти розмінуванню. Потужні вибухи від них можуть викликати детонацію вже наявних мін на конкретній місцевості.

Микола Маломуж розповів про користь касетних снарядів: дивитись відео

Американські касетні снаряди є модернізованими

Зауважимо, Росія не гребує використовувати касетні снаряди на війні проти України. Однак застосовують їх для ударів по мирному населенню.

А зараз Росія почала виття. Мовляв, США ще більше підтримують якісь "агресивні дії" України. Хоча це Росія воює проти нас та здійснює акти агресії. А якщо нам передають касетні боєприпаси для захисту – то це вже все, кінець Росії й тому подібне,

– зауважив Маломуж.

Однак коефіцієнт непідриву в російських снарядах сягає близько 30 – 40%. Тож, крім того, що Росія запускає касетні боєприпаси по мирних містах та цивільному населенню, то ще й вони не розриваються. Це наражає місцевих на ще більшу небезпеку.

Нерозірвані частинки, які можуть знайти люди, вибухають на місці. Саме тому Женевська конвенція забороняє використання касетних снарядів. Але в США коефіцієнт не розривання 2,7%, навіть доходить до 1%.

"Найголовніше, ми вже визначились, де їх застосовуватимемо. Не будемо застосовувати їх у містах й не там, де перебувають мирні громадяни. Ну і на не території Росії", – зазначив ексрозвідник.

Україна підписала письмові гарантії, де зобов'язується мінімізувати ризики для мирного населення.

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