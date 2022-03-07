Катайтесь по Сибири: Anex Tour останавливает туристические перевозки из России за границу

У россиян очередные проблемы с выездом за границу. А также с тем, чтобы вернуться домой. Туристическая компания Anex Tour приостанавливает туристические перевозки за границу.

К такому шагу компания была вынуждена прибегнуть после "рекомендации" Росавиации. А ведь в России опасаются арестов самолетов.

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Причина в том, что большое количество самолетов, которыми пользуются российские авиалинии – в лизинге. Лизингодатель, как правило, – европейская компания. А после введения санкций в Россию эти компании потребовали вернуть свои самолеты, что Россия не намерена делать.

После того, как в Ереване был задержан один из самолетов по требованию лизингодателя, многие российские авиалинии отменили или значительно сократили свои международные рейсы.

Теперь есть проблема с тем, как российским туристам, которые уже находятся на отдыхе за границей, вернуться домой. Особенно – когда они отдыхали в странах Карибского бассейна. Ведь полеты оттуда в Россию осуществлялись через территорию США и Канады. Канада же закрыла свое пространство для российских самолетов.