До такого кроку компанія була змушена вдатися після "рекомендації" Росавіації. Адже в Росії побоюються арешти літаків.

Варте уваги Дефолт Росії вже близько, – аналітик Ерік Найман

Причина в тому, що чимала кількість літаків, якими користуються російські авіалінії – в лізингу. Лізингодавець, зазвичай, – європейська компанія. А після введення санкцій на Росію ці компанії почали вимагати повернути свої літаки, що Росія не має наміру робити.

Після того, як в Єревані був затриманий один з літаків на вимогу лізингодавця, чимало російських авіаліній скасували або значно скоротили свої міжнародні рейси.

Відтак тепер є проблема з тим, як російським туристам, які вже перебувають на відпочинку закордоном, повернутися додому. Особливо – яко вони відпочивали в країнах Карибського басейну. Адже польоти звідтам до Росії здійснювалися через територію США та Канади. А Канада закрила свій простір для російських літаків.