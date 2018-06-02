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Каталония больше не находится под прямым правлением Мадрида

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Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида
Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида / Getty Images

2 июня в Каталонии приняли присягу и официально вступили в должность члены нового правительства, которое в основном является националистическим. Таким образом, автоматически завершился период прямого правления в регионе Мадрида, который длился больше 7 месяцев.

Как сообщает информационное агентство  Reuters, новым руководителем женералитета Каталонии стал Ким Торра, который является ближайшим соратником бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемонта.

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По словам новоиспеченного главы правительства Каталонии, он является сторонником идеи независимости региона и хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом относительно того, чтобы положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны.

"Педро Санчес, давайте разговаривать, давайте рискнем вместе, давайте сядем за стол и поговорим – правительство с правительством", – заявил он.

Между тем Торра подчеркнул, что новое "правительство является сторонником движения к независимому государству в форме республики".

К слову, сам Санчес выступал против референдума за независимость Каталонии, однако не исключает, что переговоры в отношении этого региона являются важными.

Мадрид ввел прямое правление над Каталонией после того, как в регионе провели референдум за независимость, который испанские власти и суды признали незаконным. Согласно испанской конституции, прямое правление завершается тогда, когда новое правительство вступает в свои полномочия.

Напомним, в декабре 2017 года в Каталонии состоялись региональные выборы, по результатам которых был выбран новый парламент. Новое правительство и премьера депутатам удалось выбрать аж в начале мая 2018-го.

Теги: Новости политики Каталония
Источник: 24 Канал
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