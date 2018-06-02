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Каталонія більше не перебуває під прямим правлінням Мадрида

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Каталонія вийшла з-під прямого правління Мадрида
Каталонія вийшла з-під прямого правління Мадрида / Getty Images

2 червня у Каталонія прийняли присягу та офіційно вступили на посаду члени нового уряду який здебільшого є націоналістичним. Таким чином, автоматично завершився період прямого правління в регіоні Мадрида, що тривав понад 7 місяців.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, новим очільником женералітету Каталонії став Кім Торра, який є найближчим соратником колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемонта.

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За словами новоспеченого очільника уряду Каталонії, він є прихильником ідеї незалежності регіону та хоче вступити в переговори з новим прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом з тим, щоб покласти край протистоянню Мадрида та Барселони.

"Педро Санчес, давайте розмовляти, давайте ризикнемо разом, давайте сядемо за стіл і поговорим – уряд з урядом", – заявив він.

Водночас Торра підкреслив, що новий «уряд є прихильником руху до незалежної держави в формі республіки».

До слова, сам Санчес виступав проти референдуму за незалежність Каталонії, однак не відкидає, що перемовини щодо цього регіону є важливими.

Мадрид запровадив пряме правління над Каталонією після того, як у регіоні провели референдум за незалежність, який іспанська влада та суди визнали незаконним. Відповідно до іспанської конституції, пряме правління завершується тоді, коли новий уряд вступає у свої повноваження.

Нагадаємо, у грудні 2017 року у Каталонії відбулися регіональні вибори, за результатами яких було парламент. Новий уряд і прем’єра депутатам вдалося обрати аж на початку травня 2018-го.

Теги: Новини політики Каталонія
Джерело: 24 Канал
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