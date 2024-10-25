Также благодаря Катару украинская сторона получила письма пленных. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

Смотрите также "Мы думали, сейчас будет ж*па", – украинский пограничник вспомнил, как возвращался из плена

Украина и Катар обсудили ускорение обмена пленными

"Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным", – сообщил омбудсмен.

Также на встрече обсудили возможность ускорения процесса обмена пленными.

Кроме того, Украине и Катару удалось наработать договоренности об оказании помощи гражданскому населению, которое оказалось в сложных жизненных ситуациях. В частности, лица, которые потеряли свои документы, впоследствии смогут их восстановить.

"Спасибо Государству Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов", – добавил Лубинец.

Напомним, что последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 19 октября. Тогда удалось вернуть домой 95 украинских военнослужащих.

48 из них были "осуждены" в России: 28 получили крупные приговоры, а 20 – пожизненное заключение. Сейчас еще примерно 150 украинцев с "приговорами" находятся в России.