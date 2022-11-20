Катар с позором вошел в историю чемпионатов мира по футболу

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре сыграли первый матч – хозяева турнира сыграли против Эквадора и проиграли.

Первый матч на ЧМ-2022 сыграли в воскресенье, 20 ноября. Хотя сам турнир должен был стартовать 21 ноября. Но через Катар, как страну-хозяйку, матч-открытие перенесли на один день – все ради того, чтобы Катар сыграл в первом матче на домашнем турнире.

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Такая традиция прежде была и на четырех предыдущих чемпионатах мира. При этом во время жеребьевки страну-хозяйку автоматически отправили в группу A, чтобы она и сыграла в первый день. В других случаях в мачте-открытии мог сыграть и действующий чемпион.

Сам матч закончился победой Эквадора. А героем матча стал Эннер Валенсия.

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Катар же вошел в историю, как первая страна-хозяин турнира, проигравшая свой первый матч. До этого хозяева турнира либо выигрывали, либо играли вничью.

При этом шесть раз в истории чемпионом мира становилась страна, принимавшая Мундиаль.

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