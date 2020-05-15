В Катаре ввели жесткое наказание за несоблюдение масочного режима: что ждет нарушителей

Катар ввел жесткий масочный режим. Начиная с 17 мая, все люди в стране должны носить маски, находясь вне дома. Нарушителям грозит огромный штраф или даже лишение свободы.

Масочный режим касается всех граждан, кроме автомобилистов, которые передвигаются на авто без пассажиров. Об этом сообщили в твиттере Министерства внутренних дел арабского государства.

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Тем, кто нарушит распоряжение, придется заплатить штраф в 200 тысяч катарских риалов, а это почти 55 тысяч долларов. Или даже провести 3 года в тюрьме.

Starting from Sunday, May 17,2020 wearing facemasks is mandatory for all upon leaving house for any reason, except in the case when a person is alone while driving a vehicle. The @MOI_QatarEn is authorized to take necessary measures in this regard #MOIQatar #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/9VLMZmHSL5 — Ministry of Interior (@MOI_QatarEn) May 14, 2020

Зачем носить маску?Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что это нужно ради безопасности всех нас. Все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование других людей.

Заметим, что в Украине также действует масочный режим. По прогнозам правительства, украинцы смогут снять защитные маски уже к концу лета, если снизится уровень заболеваемости коронавирусом. Продолжать ли карантин снова – Кабмин решит 22 мая.

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Коронавирус в Катаре: главное

По состоянию на 15 мая в Катаре зафиксировали более 28,2 тысячи случаев инфицирования COVID-19.

COVID-19. По этому показателю среди арабских государств Катар уступает только Саудовской Аравии. При этом власти сообщают лишь о 14 погибших пациентах.

Официально карантин в Катаре ввели 15 марта, тогда в стране ввели ограничения въезда в страну для граждан 14 государств.

Из-за вспышки коронавируса на территорию страны не могут попасть жители Китая, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Бангладеш, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии, Таиланда.

Зато некоторые страны Европы решили начать открывать свои границы для иностранцев.



Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала